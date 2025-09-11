GBPUSD - recomendação do Credit Agricole
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas curtas nos seguintes níveis: Entrada:...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Rivian (RIVN.US) caíram mais de 4,0%, durante o pré-mercado, depois do fabricante de veículos eléctricos...
Após o colapso da Exchange de Crypto FTX, o CEO da Binance pressionou as restantes exchanges de crypto a revelar detalhes relativos à...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
O primeiro dia de negociações está a ser marcado por um recuo na maior parte das ações cotadas no DAX. Os investidores...
O início da semana nos mercados tem sido bastante calmo até agora. Os índices da Ásia-Pacífico voltaram a recuar, mas...
Esta manhã, o sentimento no mercado volta a ser negativo,com os principais índices de referência na europa a serem negociados em baixa....
Índices europeus seguem em terreno negativo Destaque para as decisões sobre as taxas de juro no lado da FOMC, BCE , BoE e SNB Relatório...
