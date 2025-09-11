Última hora: USD recupera, após a publicação dos dados do IPP
O índice de preços ao produtor nos EUA diminuíram para 7,4% YoY em Novembro de 8,0% no mês anterior, mas ficaram acima das expectativas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O índice de preços ao produtor nos EUA diminuíram para 7,4% YoY em Novembro de 8,0% no mês anterior, mas ficaram acima das expectativas...
O índice de preços ao produtor nos EUA diminuíram para 7,4% YoY em Novembro de 8,0% no mês anterior, mas ficaram acima das expectativas...
O relatório de inflação do PPI dos EUA é um dado frequentemente ignorado pelos investidores. No entanto, a leitura de hoje...
O relatório de inflação do PPI dos EUA é um dado frequentemente ignorado pelos investidores. No entanto, a leitura de hoje...
A melhoria do sentimento de risco pesou sobre o dólar e fez subir moedas sensíveis ao risco, como o AUD, durante a sessão de hoje....
A melhoria do sentimento de risco pesou sobre o dólar e fez subir moedas sensíveis ao risco, como o AUD, durante a sessão de hoje....
De acordo com a agência estatal russa TASS, representantes dos Estados Unidos e da Rússia vão reunir-se hoje em Istambul, Turquia....
De acordo com a agência estatal russa TASS, representantes dos Estados Unidos e da Rússia vão reunir-se hoje em Istambul, Turquia....
A agência Reuters avançou que a Tesla (TSLA.US) pretende suspender completamente a produção do Modelo Y em Xangai entre 25 de...
A agência Reuters avançou que a Tesla (TSLA.US) pretende suspender completamente a produção do Modelo Y em Xangai entre 25 de...
A sessão de sexta-feira está a ser marcada por ganhos ligeiros entre os índices europeus. Os investidores estarão concentrados...
A sessão de sexta-feira está a ser marcada por ganhos ligeiros entre os índices europeus. Os investidores estarão concentrados...
O USD voltou a recuar, à medida que o sentimento no mercado volta a melhorar. Contudo, o dólar americano permanecerá hoje no centro...
O USD voltou a recuar, à medida que o sentimento no mercado volta a melhorar. Contudo, o dólar americano permanecerá hoje no centro...
Índices europeus seguem de forma mista Destaque para a publicação do Índice de Preços ao Produtor (PPI)...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador