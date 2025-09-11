Calendário económico: Índice de Preços ao Produtor nos EUA em destaque!
Índices europeus seguem de forma mista Destaque para a publicação do Índice de Preços ao Produtor (PPI)...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices em Wall Street quebraram uma série de perdas e terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O...
USDJPY Vamos começar por analisar o par cambial USDJPY, onde os vendedores têm pressionado o par desde a segunda quinzena de...
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero....
O Banco do Canadá aumentou as taxas de juro de referência em 50bps para 4,25%, em linha com as expectativas do mercado. Não...
As acções do Credit Suisse Bank (CSGN.US), que causaram uma onda de especulação na bolsa de valores em torno da potencial falência...
Nos últimos dias, o par GBPUSD afastou-se dos máximos dos últimos seis meses, perto dos $1,2355 alcançado no início...
A sessão desta quarta-feira está a ser marcada por novas quedas nos índices europeus. O calendário para esta sessão...
