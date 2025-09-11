Ações da Tilray e Aurora Cannabis desvalorizam 10% ⚡
As políticas restritivas da Reserva Federal exerceram uma enorme pressão sobre as empresas cotadas em bolsa, que não conseguiram gerar...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As acções da Textron (TXT.US) subiram hoje quase 7% depois de a empresa ter ganho um contrato para a construção de um novo...
O par USDCAD atingiu o nível mais alto desde o início de Novembro, na terça-feira, à medida que os preços recuam. Os...
Os índices voltaram a registar quedas esta terça-feira, prolongando as quedas da última sessão que foram motivadas pelos optimistas...
A Bitcoin continua a ser negociada perto da marca dos 17.000 dólares apesar da deterioração dos índices da bolsa de valores....
O par USDJPY voltou a recuar depois de ter testado a zona de resistência nos 137,50 que coincide com a SMA de 200 períodos (linha vermelha)...
A Taiwan Semicondcutor Manufacturing Company (TSM.US) fará um investimento de 40 mil milhões de dólares no Arizona. Os primeiros clientes...
A sessão desta terça-feira no mercado alemão está a ser marcada por um sentimento misto entre os índices europeus. O...
Petróleo A UE e o G7 impõem um preço máximo para o petróleo russo de 60 dólares por barril O acordo será...
