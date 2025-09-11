Matérias-primas em destaque - Petróleo, Ouro, Gás Natural e Algodão (06.12.2022)
Petróleo A UE e o G7 impõem um preço máximo para o petróleo russo de 60 dólares por barril O acordo será...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O RBA anunciou a sua decisão sobre as taxas de juro às 03:30 da manhã. O banco central aumentou as taxas para 3,1% de 2,85%, acabando...
Os índices de acções americanas registaram fortes quedas ontem, com todos os principais índices a registarem perdas superiores...
Esta manhã, o sentimento no mercado é misto, depois da última sessão ter sido marcada pelo sentimento de risk-off nos mercados...
Índices europeus registam perdas ligeiras Dados sobre a balança comercial dos EUA e Canadá, relatório...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações mais baixas com todos os principais índices de Wall Street a caírem...
Société Générale emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDNZD. O banco recomenda entradas curtas...
Société Générale emitiu uma recomendação para negociar o par cambial. O banco recomenda entradas longas, considerando...
Esta segunda-feira está a ser marcada por uma deterioração no sentimento geral dos mercados, apesar das notícias animadoras...
De acordo com relatórios não oficiais da Bloomberg, a Tesla Inc. (TSLA.US) pretende cortar a produção na sua fábrica...
