Ações da Tesla recuam, depois da imprensa ter avançado com a possibilidade de cortes na produção 📉
De acordo com relatórios não oficiais da Bloomberg, a Tesla Inc. (TSLA.US) pretende cortar a produção na sua fábrica...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O PMI de serviços do ISM subiu inesperadamente para 56,5 em Novembro de 54,4 em Outubro, superando facilmente as previsões de mercado...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
O início das negociações desta semana ficou marcado por quedas nos principais índices europeus. A bolsa portuguesa abriu também...
O índice do dólar caiu para os 104,15, o nível mais baixo desde o final de Junho, e como a perspectiva de um aperto menos agressivo...
Os preços do gás continuam a recuar e estão a prolongar as quedas que começaram na segunda quinzena de Outubro. Em termos...
As criptos estão a beneficiar da melhoria no sentimento global do apetite de risco após terem cessado temporariamente as notícias...
A Maxar Technologies (MAXR.US) recebeu a aprovação da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA para...
Os preços do NATGAS voltaram a posicionar-se abaixo dos $6MMBtu, com as previsões meteorológicas para os EUA a apontarem para temperaturas...
