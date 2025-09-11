Alphabet – O que esperar dos resultados do 1º trimestre de 2025❓
A Alphabet divulgará hoje, após o fechamento do mercado, seu relatório de resultados do 1º trimestre de 2025. Este será...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos: O preço invalidou o limite superior da estrutura 1:1 em 65,40 O preço do algodão está negociado acima...
A Chipotle Mexican Grill Inc. manteve-se estável nesta quinta-feira, mesmo após a rede de restaurantes fast-casual reduzir sua projeção...
Os membros do Federal Reserve Christopher Waller e Kevin Hammack compartilharam hoje suas visões sobre a economia dos EUA e a política monetária....
A PepsiCo divulgou resultados do primeiro trimestre que ficaram abaixo das estimativas dos analistas. As ações da P&G caíram...
Estados Unidos – Pedidos de Bens Duráveis para março: Pedidos totais: atualmente 9,2% m/m; previsão 2,1% m/m; anterior...
As ações norte-americanas registraram uma recuperação impulsionada por um maior otimismo nos mercados, após um tom mais...
Procter & Gamble (PG.US) – Ação da Semana (24/04/2025) As ações da Procter & Gamble (P&G) sofreram pressão...
A PepsiCo (PEP.US) divulgou os resultados do primeiro trimestre, que ficaram abaixo das estimativas médias dos analistas. A empresa agora espera...
As ações da Procter & Gamble Co. (PG.US) caíram 2% nesta quinta-feira após a gigante de produtos de consumo reduzir suas...
O dólar voltou a ficar sob pressão após uma série de declarações ambíguas da Casa Branca sobre as negociações...
As ações da ServiceNow (NOW.US) subiram 10% no pregão pré-mercado de hoje, após a empresa divulgar um relatório...
As ações da Kering (KER.FR), responsável por marcas como Gucci e Yves Saint Laurent, caem 5% hoje após os resultados do 1º...
A oscilação da narrativa da Casa Branca sobre tarifas continua a desempenhar o papel principal no sentimento do mercado, mas hoje também...
Wall Street fechou em alta ontem devido a sinais de desaceleração na guerra comercial (Nasdaq: +2,5%, S&P500: +1,7%, DJIA: +1,1%,...
O US500 subiu um pouco menos de 2%, enquanto o US100 subiu 3%, pouco mais de 2 horas antes do fechamento dos negócios em Wall Street. O DE40...
Mais tarde hoje, após o fechamento de Wall Street, a veterana empresa de tecnologia dos EUA IBM divulgará seus resultados financeiros do...
Bessent se recusou a comentar a matéria do Wall Street Journal sobre a possível redução de tarifas à China, mas acrescentou...
O preço do ouro ultrapassou os 3.500 dólares por onça, disparando alarmes e manchetes nos mercados globais. Os gráficos mostram...
