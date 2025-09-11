Uniper avança com processo contra a Gazprom⚡ Ações disparam 8% !
A gigante de serviços públicos alemão Uniper (UN01.DE), que tem estado em dificuldades financeiras desde o início da invasão...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão desta sexta-feira está a ser marcada por um sentimento misto entre as bolsas europeias. A atenção dos investidores...
Esta semana ficou marcada por dois eventos importantes. O primeiro, foi o discurso de Powell e a retórica relativamente dovish do presidente...
A sessão de hoje está a ser marcada por um sentimento misto entre os principais índices europeus. O PSI encontra-se a recuar cerca...
A divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho nos EUA para Novembro será o evento mais importante para esta sessão. O...
Índices europeus seguem de forma mista Dados sobre o mercado de trabalho no Canadá e nos EUA às 13h30 Países...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em terreno negativo. O Dow Jones caiu 0,56%, o S&P 500 caiu...
O dólar americano recuou, enquanto que as equities recuperaram após os comentários do Fed Chair Powell. Durante o seu discurso...
O peço do NATGAS está a recuar mais uma vez esta sessão. Apesar de estamos a assistir a um recorde diário de exportações...
