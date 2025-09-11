Última hora: Petróleo prolonga os ganhos, após a publicação dos dados sobre os inventários
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos nos preços do petróleo. Os inventários...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O número de vagas de emprego nos Estados Unidos diminuiu para 10,334 milhões em Outubro de 10,687 milhões revisto em baixa no mês...
Os dados do PIB dos EUA para o 3º trimestre de 2022 foram revistos em alta para 2,9%, a partir da leitura inicial 2,6% , acima do consenso do mercado...
A sessão europeia desta quarta-feira está a ser ,arcada por um melhor sentimento misto torno das maiores empresas alemãs. Os investidores...
O relatório de emprego do ADP para Novembro, foi publicado hoje às 13:15. Embora o mercado esperasse que o emprego nos EUA aumentasse em...
BITCOIN Vamos começar a análise de hoje com a Bitcoin, que está a tentar apagar algumas das perdas deste ano. Olhando para o período...
Os preços do petróleo recuaram ligeiramente depois das 10:00 da manhã, após os meios de comunicação social terem...
Os dados sobre a inflação do IPC de Novembro para toda a zona euro foram divulgados hoje às 10:00 horas. Como é habitual, a...
