Última hora: Inflação na Zona euro abaixo das previsões!
Os dados sobre a inflação do IPC de Novembro para toda a zona euro foram divulgados hoje às 10:00 horas. Como é habitual, a...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os dados sobre a inflação do IPC de Novembro para toda a zona euro foram divulgados hoje às 10:00 horas. Como é habitual, a...
As acções americanas e o dólar serão acompanhados de perto pelos investidores hoje. Não só porque será...
As acções americanas e o dólar serão acompanhados de perto pelos investidores hoje. Não só porque será...
Esta manhã está a ser marcada por um sentimento misto entre as bolsas europeias. O PSI encontra-se a registar ganhos modestos, pouco mais...
Esta manhã está a ser marcada por um sentimento misto entre as bolsas europeias. O PSI encontra-se a registar ganhos modestos, pouco mais...
Índices europeus seguem mistos Powell poderá falar sobre o estado da economia e da inflação hoje à...
Índices europeus seguem mistos Powell poderá falar sobre o estado da economia e da inflação hoje à...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações de ontem de forma mista. O S&P 500 caiu 0,16%, o Nasdaq caiu 0,59%, o Dow...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações de ontem de forma mista. O S&P 500 caiu 0,16%, o Nasdaq caiu 0,59%, o Dow...
OIL.WTI afastou-se da maior resistência por volta dos $80,00, uma vez que a OPEP+ pode manter a sua política actual, de acordo com a Reuters....
OIL.WTI afastou-se da maior resistência por volta dos $80,00, uma vez que a OPEP+ pode manter a sua política actual, de acordo com a Reuters....
Os touros continuam hoje em dia a comprar acções de casinos nos Estados Unidos. Graças à renovação das licenças...
Os touros continuam hoje em dia a comprar acções de casinos nos Estados Unidos. Graças à renovação das licenças...
Durante a sessão de ontem, mencionámos uma situação técnica interessante no mercado do petróleo bruto. Olhando...
Durante a sessão de ontem, mencionámos uma situação técnica interessante no mercado do petróleo bruto. Olhando...
As acções da Apple Inc (AAPL.US) apagaram os ganhos pré-mercado e estão a cair 1,6% após os analistas da TF International...
As acções da Apple Inc (AAPL.US) apagaram os ganhos pré-mercado e estão a cair 1,6% após os analistas da TF International...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board diminuiu para 100,2 em Novembro, de 102,5 no mês anterior, ligeiramente...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board diminuiu para 100,2 em Novembro, de 102,5 no mês anterior, ligeiramente...
Os índices dos EUA iniciaram hoje a negociação em condições mistas US2000 está a testar um grande apoio O...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador