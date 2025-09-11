Abertura do Mercado Americano: Wall Street luta para encontrar compradores depois do sell-off dontem
Os índices dos EUA iniciaram hoje a negociação em condições mistas US2000 está a testar um grande apoio O...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices dos EUA iniciaram hoje a negociação em condições mistas US2000 está a testar um grande apoio O...
Fundada em 2006, a Enphase Energy (ENPH.US) transformou a indústria solar com tecnologia revolucionária de microinversores que converte a...
Fundada em 2006, a Enphase Energy (ENPH.US) transformou a indústria solar com tecnologia revolucionária de microinversores que converte a...
A taxa de inflação anual na Alemanha caiu para 10,0% YoY em Novembro, de 10,4% YoY no mês anterior e abaixo das estimativas de...
A taxa de inflação anual na Alemanha caiu para 10,0% YoY em Novembro, de 10,4% YoY no mês anterior e abaixo das estimativas de...
Crescimento do PIB Anualizado no Canadá diminuiu para 2,90% no terceiro trimestre de 2022 de 3,20% no segundo trimestre. USDCAD quebrou acima...
Crescimento do PIB Anualizado no Canadá diminuiu para 2,90% no terceiro trimestre de 2022 de 3,20% no segundo trimestre. USDCAD quebrou acima...
Petróleo Os preços do petróleo caíram no início desta semana devido a uma onda de protestos anti-Covid na...
Petróleo Os preços do petróleo caíram no início desta semana devido a uma onda de protestos anti-Covid na...
Assistimos hoje a uma enorme recuperação no índice chinês continental (CHNComp) como no índice de Hong-Kong (HKComp)....
Assistimos hoje a uma enorme recuperação no índice chinês continental (CHNComp) como no índice de Hong-Kong (HKComp)....
A segunda sessão alemã desta semana traz sentimentos mistos em torno das maiores empresas alemãs. Os investidores estão principalmente...
A segunda sessão alemã desta semana traz sentimentos mistos em torno das maiores empresas alemãs. Os investidores estão principalmente...
Os dados da inflação do IPC alemão para Novembro são o dado macro mais importante do dia. Os dados para toda a Alemanha...
Os dados da inflação do IPC alemão para Novembro são o dado macro mais importante do dia. Os dados para toda a Alemanha...
As criptomoedas estão a tentar apagar as quedas dos últimos dias. O apoio do Bitcoin a 16.000 dólares aguentou-se e hoje os touros...
As criptomoedas estão a tentar apagar as quedas dos últimos dias. O apoio do Bitcoin a 16.000 dólares aguentou-se e hoje os touros...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador