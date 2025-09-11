Oportunidade de negociação - Petróleo
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O EURCAD saltou ontem para cima e testou 38,2% de retrocesso do movimento pós-pandémico para baixo na área 1,4065. Os touros não...
O EURCAD saltou ontem para cima e testou 38,2% de retrocesso do movimento pós-pandémico para baixo na área 1,4065. Os touros não...
Ontem pudemos ouvir uma Christine Lagarde bastante hawkish a insinuar a necessidade de um maior aperto. Vale a pena notar que a inflação...
Ontem pudemos ouvir uma Christine Lagarde bastante hawkish a insinuar a necessidade de um maior aperto. Vale a pena notar que a inflação...
A conferência de imprensa esperada do Conselho de Estado Chinês acabou por se revelar decepcionante. Apesar de algumas conversas nos meios...
A conferência de imprensa esperada do Conselho de Estado Chinês acabou por se revelar decepcionante. Apesar de algumas conversas nos meios...
Índices europeus definidos para abrir mais alto A China não muda a abordagem da Covid Os dados do IPC alemão...
Índices europeus definidos para abrir mais alto A China não muda a abordagem da Covid Os dados do IPC alemão...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa, com todas as principais referências de Wall Street a cairem mais...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa, com todas as principais referências de Wall Street a cairem mais...
Um novo conjunto de comentários de dois membros do FED, Williams e Bullard, causou alguns movimentos no mercado à noite. O dólar americano...
Um novo conjunto de comentários de dois membros do FED, Williams e Bullard, causou alguns movimentos no mercado à noite. O dólar americano...
A sessão de hoje está a ser marcada por uma deterioração no sentimento do mercado que está a apoiar a recuperação...
A sessão de hoje está a ser marcada por uma deterioração no sentimento do mercado que está a apoiar a recuperação...
O preço da Bitcoin caiu mais de 3,0% durante a sessão de hoje, influenciado pelos protestos de cobertura na China, pela falência...
O preço da Bitcoin caiu mais de 3,0% durante a sessão de hoje, influenciado pelos protestos de cobertura na China, pela falência...
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Inflação começa a dar sinais de abrandamento Categorias...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador