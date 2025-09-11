Optimismo regressa aos mercados
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Inflação começa a dar sinais de abrandamento Categorias...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Presidente do BCE, Lagarde, e a Presidente da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, partilharam alguns comentários hawkish durante...
O preço do açúcar afastou-se ainda mais dos máximos de sete meses de 20,45 cêntimos de dólar, uma vez que a queda...
Como uma enorme carga de GNL da empresa de energia australiana Woodside Enenrgy chegou à Europa pela primeira vez, as acções da Uniper...
Esta semana, não perca: 2ª a 4ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
O par EURUSD atingiu máximos de cinco meses no início desta nova semana, apesar do fraco sentimento do mercado causado pelos protestos...
A sessão de segunda-feira está a ser marcada por quedas nos índices europeus. Na Alemanha, os investidores estão principalmente...
MUFG emitiu uma recomendação para negociar par cambial NZDUSD. O Banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes níveis: Entrada:...
As criptos têm estado sob pressão devido ao stress no mercado dos miners de Bitcoin. A Ethereum também tem recuado devido aos...
