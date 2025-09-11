3 Mercados que deve acompanhar na próxima semana (25.11.2022)
O final desta semana acabou por se revelar mais calmo devido ao feriado nos EUA do Dia de Ação de Graças. Espera-se agora que...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O final desta semana acabou por se revelar mais calmo devido ao feriado nos EUA do Dia de Ação de Graças. Espera-se agora que...
O final desta semana acabou por se revelar mais calmo devido ao feriado nos EUA do Dia de Ação de Graças. Espera-se agora que...
As acções da Activision Blizzard (ATVI.US) caíram mais de 3% durante o pré-mercado depois do jornal Politico ter informado...
As acções da Activision Blizzard (ATVI.US) caíram mais de 3% durante o pré-mercado depois do jornal Politico ter informado...
O preço do alumínio caiu abaixo dos 2.400 dólares por tonelada, apagando alguns dos recentes ganhos que foram desencadeados por especulações...
O preço do alumínio caiu abaixo dos 2.400 dólares por tonelada, apagando alguns dos recentes ganhos que foram desencadeados por especulações...
Ao analisarmos o gráfico de Litecoin no intervalo H4, podemos observar uma situação técnica interessante. Após o recente...
Ao analisarmos o gráfico de Litecoin no intervalo H4, podemos observar uma situação técnica interessante. Após o recente...
As ações da EDP Renováveis encontram-se hoje a desvalorizar mais de 0,6%, resgistando o terceiro pior desempenho entre as cotadas...
As ações da EDP Renováveis encontram-se hoje a desvalorizar mais de 0,6%, resgistando o terceiro pior desempenho entre as cotadas...
A Mynaric (M0Y.DE) opera no setor das comunicações industriais a laser, produzindo terminais de comunicação óptica para...
A Mynaric (M0Y.DE) opera no setor das comunicações industriais a laser, produzindo terminais de comunicação óptica para...
As recentes especulações dos media foram hoje confirmadas com um anúncio do Banco Popular da China. O banco central chinês decidiu...
As recentes especulações dos media foram hoje confirmadas com um anúncio do Banco Popular da China. O banco central chinês decidiu...
A revisão do relatório do PIB alemão para o 3º trimestre de 2022 revelou-se uma surpresa positiva, com os dados a serem revistos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador