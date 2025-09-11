Estoques de petróleo sobem menos do que o esperado – WTI avança levemente ⛽
Os estoques de petróleo aumentaram 0,244 milhão de barris, contra uma expectativa de alta de 1,55 milhão de barris, com o aumento...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Estados Unidos – Dados de PMI de abril: PMI Industrial (S&P Global Manufacturing Apr P): 50,7 (estimativa: 49,0; anterior: 50,2) PMI...
O Wall Street Journal confirmou os relatórios anteriores e os anúncios feitos por Trump e Bessent sobre a distensão do conflito comercial....
Vários membros da OPEP+ querem que o grupo aprove outro aumento acelerado na produção de petróleo para junho, durante a reunião...
Os mercados norte-americanos iniciam a sessão à vista desta quarta-feira com muito bom humor. Cinco minutos após a abertura de Wall...
Os mercados de ações dos Estados Unidos se recuperaram fortemente após as perdas de segunda-feira, impulsionados por um renovado otimismo...
As ações da maior empresa de tabaco do mundo, Philip Morris, sobem quase 4,5% no pré-mercado da sessão à vista de Wall...
Os mercados europeus sobem acompanhando os índices de Wall Street. O DE40 registra alta de quase 2%, enquanto o DAX à vista mostra um...
As ações da Boeing Co. subiram até 4,2% nas negociações antes da abertura do mercado na quarta-feira, após a...
05:30 AM (horário de Brasília), Reino Unido – Dados PMI preliminares de abril: PMI Composto (S&P Global, preliminar):...
Fatos O Nasdaq 100 sobe mais de 2,5%, sendo negociado atualmente a 18.797 pontos, 14,3% acima das mínimas de 7 de abril. O Nasdaq...
PMI Composto Flash da Alemanha (abril): 49,7 (Previsão: 50,5 | Anterior: 51,3) PMI da Indústria (Flash): 48 (Previsão:...
5:00 AM (hora de Brasília), Zona do Euro - Dados PMI para abril: PMI da Indústria de Transformação da HCOB Zona do...
04:30 AM GMT, Alemanha - Dados PMI para abril: PMI de Serviços da HCOB Alemanha: atual 48,8; previsão 50,3; anterior 50,9; PMI...
Calendário Econômico: dados de PMI são os principais destaques do dia 🔎 Hoje, os relatórios mais importantes na agenda são...
Os mercados acionários subiram com força após Trump suavizar o tom, com ganhos especialmente visíveis nos EUA. Os contratos...
Receita: US$ 19,3 bilhões, queda de 9% YoY (impactada principalmente pela menor produção do Model Y e por incentivos...
O sentimento no mercado acionário dos EUA mostra uma forte recuperação após as quedas de ontem. O índice S&P...
📈 Futuros dos índices de Wall Street se recuperam após quedas de ontem; US100 sobe quase 1,8% Os futuros dos índices de Wall Street...
