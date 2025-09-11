Última-hora: EUR reage pouco às minutas do BCE
As minutas da última reunião do BCE acabaram de ser divulgadas, mas não provocaram grandes movimentos nos mercados. Estas são...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As minutas da última reunião do BCE acabaram de ser divulgadas, mas não provocaram grandes movimentos nos mercados. Estas são...
O índice alemão dirige-se para os máximos de Junho. Gráfico W1 O DE30 subiu 0,85% na quinta-feira, testando a retração...
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) anunciou uma decisão de política monetária às 11:00. Não houve...
GBPUSD continua a recuperar esta sessão, com a libra a beneficiar do enfraquecimento do USD. Como resultado, o par subiu acima da marca dos 1,21...
As minutas da FOMC divulgadas ontem à noite e acabaram por impulsionar os índices norte-americanos. O impacto das minutas também influenciou...
O Riksbank anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 8:30 da manhã. Esperava-se que o banco central sueco...
Índices europeus seguem em terreno positivo Destaque para a publicação das minutas do BCE e para as decisões...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 0,59%, o Dow Jones subiu 0,28% e o Nasdaq subiu...
A Energy Information Administration (EIA) informou hoje que o fornecimento doméstico de gás natural diminuiu em 80 mil milhões de...
