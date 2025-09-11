Ações da Tesla reagem em alta, após a recomendação do Citi 📈
Apesar das preocupações sobre o regresso à política "Zero Covid" na China, que poderia atingir as fábricas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Apesar das preocupações sobre o regresso à política "Zero Covid" na China, que poderia atingir as fábricas...
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero....
PMI industrial caiu para 47,6 em Novembro de 50,4 em Outubro, muito abaixo das previsões de mercado de 50,0 estimativas flash apresentadas. O...
A Reuters informou que o governo alemão pretende introduzir um imposto de 33% sobre os lucros inesperados para as empresas de energia. Acções...
Os investidores voltaram-se para o mercado cripto, contribuindo para ganhos de dois dígitos para alguns projectos e dando esperança...
Cerca de 240 mil novos americanos inscreveram-se nos centros de emprego para a obtenção dos subsídios na semana que terminou...
A sessão de quarta-feira nos mercados europeus traz quedas moderadas nos índices. O DE30 está a negociar abaixo dos níveis...
As quedas do petróleo esta manhã surgem depois de terem sido publicados relatórios de que a União Europeia está a considerar...
