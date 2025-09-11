O petróleo reage em baixa, depois de a UE considera 65-70 dólares de limite de preço russo
As quedas do petróleo esta manhã surgem depois de terem sido publicados relatórios de que a União Europeia está a considerar...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As minutas da FOMC serão o principal evento para o dia de hoje, às 19:00. A declaração política que foi divulgada após...
Os índices PMIs no Reino Unido para Novembro foram divulgados hoje às 9:30 da manhã. Os mercados esperavam que ambos os índices...
A Greenvolt apresentou ontem os resultados referentes aos primeiros nove meses do ano, após o fecho do mercado. Os resultados acabaram por surpreender...
Índices europeus seguem mistos Minutas da última reunião da FOMC serão publicadas hoje às 19h00 Dados...
Os índices PMI francês e alemão referentes ao mês de Novembro foram divulgados hoje às 8:15 da manhã e 8:30 da...
Os índices americanos ganharam mais de 1% durante a última sessão. S&P 500 e Nasdaq ganharam 1,36% cada, o Dow Jones subiu...
Os preços do petróleo subiram cerca de 2,0% esta terça-feira, uma vez que o WSJ avançou que o G7 e a UE planeiam introduzir...
A agência Leak informou que Mark Zuckerberg poderá renunciar ao cargo de CEO da Meta no próximo ano, informou uma fonte não...
A Comissão Europeia propôs um limite máximo para os preços do gás de 275 euros/MWh. O responsável da Energia da...
O Wall Street Journal relata que o criador da trfr TRON, Justin Sun, ainda está a considerar um acordo com a FTX e indicou que "todas as opções...
