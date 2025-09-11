Notícias avançadas pelo WSJ apoiam a recuperação no mercado cripto 📈
O Wall Street Journal relata que o criador da trfr TRON, Justin Sun, ainda está a considerar um acordo com a FTX e indicou que "todas as opções...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Wall Street Journal relata que o criador da trfr TRON, Justin Sun, ainda está a considerar um acordo com a FTX e indicou que "todas as opções...
As ações da Best Buy (BBY.US) subiram mais de 7,0% antes da abertura do mercado, depois de o retalhista de electrónica de consumo...
Os dados de vendas a retalho do Canadá para Setembro foram divulgados às 13:30. O relatório foi feito de acordo com as expectativas...
O Banco Central húngaro deixou a sua taxa de juro de referência inalterada no limite inferior efectivo de 13,00 %, como amplamente esperado. A...
A cidade chinesa de Xangai vai reforçar as restrições covidianas para a entrada de pessoas na cidade a partir de 24 de Novembro. Neste...
A sessão desta terça-feira nos mercados europeus está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado. O DE30 está...
Petróleo O Wall Street Journal noticiou na segunda-feira que a OPEP+ está a considerar um aumento de 500 mil barris por dia na produção...
A Bitcoin está a tentar manter-se acima da zona de suporte marcada pelos 15.500 dólares. As criptos estão mais uma vez pressionadas,...
