Bolsa portuguesa recupera mais de 1% esta manhã!
A bolsa portuguesa fechou ontem com perdas ligeiras, em linha com os pares europeus. Esta manhã, o PSI encontra-se a valorizar mais de 1,1%, ultrapassando...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O movimento de recuperação do USDCAD deparou-se com um obstáculo, o par testou ontem a zona de resistência marcada pelos 1,3500...
Índices europeus seguem flat Vendas a retalho no Canadá para Outubro, relatório API sobre inventários de petróleo...
Os índices dos EUA terminaram as negociação de ontem em baixa com as empresas tecnológicas a terem um desempenho inferior...
Os preços do petróleo acabaram por recuperar quase todas as perdas desta sessão, depois de membros do governo saudita terem negado...
O preço do NATGAS subiu mais de 6% esta segunda-feira, prolongando o rally de 7% da semana passada à medida que as previsões...
Credit Agricole recomenda negociar o par cambial EURUSD. O banco recomenda entradas curtas, considerando os seguintes níveis: Entrada:...
Credit Agricole recomenda entradas curtas no par cambial GBPUSD. O banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes níveis: Entrada:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial NZDUSD. O banco recomenda entradas curtas no par considerando os seguintes...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par USDCHF. O banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes pontos: Entrada:...
