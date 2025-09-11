CAD mantém-se estável, após a publicação dos dados do IPP
Os preços ao produtor no Canadá subiram acentuadamente para 2,4% MoM em Outubro, de 0,1% em Setembro e contra as expectativas do mercado...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As acções da Gap (GPS.US) subiram mais de 8% antes da abertura do mercado após o retalhista de vestuário e acessórios...
A última sessão de negociação nos mercados europeus está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado. O...
EURUSD recuperou de perdas anteriores e está mais uma vez a registar ganhos esta sessão. O principal par cambial foi apoiado pelas declarações...
O petróleo registou fortes quedas ontem, caindo mais de 3% devido aos persistentes receios de que a economia global entre em recessão que...
Índices europeus seguem estáveis Destaque para as declarações de membros do BCE e do Fed Vendas a retalho...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com perdas ligeiras, na sequência dos comentários hawkish dos...
O preço do OIL.WTI caiu mais de 3,0%, prolongando as perdas de ontem à medida que as preocupações com a procura voltam a ser...
O dia de hoje ficou marcado por várias intervenções de responsáveis do Fed. Depois de James Bullard, chegou o momento de Loretta...
