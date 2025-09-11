Última-hora: inventários de crude caem mais que o esperado
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos causou alguns movimentos no mercado de petróleo. Os...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje ligeiramente em baixa Vendas a retalho nos EUA bem acima das expectativa As ações...
O preço das acções da Advance Auto Parts (AAP.US), um fornecedor líder de peças e serviços de automóveis...
A produção industrial nos EUA diminuiu para -0,10% em Outubro, após uma revisão em baixa de 0,1% MoM em Setembro e a falta...
Os dados das vendas a retalho dos EUA para Outubro foram divulgados às 13:30. O relatório acabou por ser melhor do que, mas não...
O preço da principal criptomoeda tem vindo a negociar numa faixa estreita entre $16.000 e $17.000 durante vários dias, sinalizando...
Os dados sobre a inflação do IPC canadiano para Outubro foram divulgados hoje às 13h30. O mercado esperava que o crescimento dos preços...
A Target Corporation (TGT.US), um dos grandes retalhistas dos EUA, comunicou lucros para o 3º trimestre fiscal de 2023 hoje, antes da sessão...
A sessão de quarta-feira nos mercados europeus traz sentimentos mistos. O DE30 está a negociar a preços mais baixos e os preços...
