PRÉ-ABERTURA DO MERCADO 🇺🇸 - 16/11/2022
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O calendário económico encontra-se relativamente vazio esta manhã. O evento mais importante desta manhã foi publicado às...
O petróleo reagiu em alta ontem após a notícia de que os mísseis russos tinham ultrapassado o território da Ucrânia...
Índices europeus seguem mistos Reunião de emergência dos membros da NATO Dados de vendas a retalho dos...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta, após a publicação dos dados do indicador PPI dos EUA que...
A indústria de criptomoedas tem sido abalada por relatórios de Wall Street em parceria com a Fed de New York para testar moedas digitais....
The US dollar managed to erase most of the losses which occurred after the publication of the PPI report, which may indicate that markets reacted too optimistically...
Índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje em alta acentuada PPI dos EUA muito abaixo das expectativas Walmart (WMT.US) aumenta...
WalMart (WMT.US) shares are gaining nearly 15% after the company soundly beat earnings estimates and raised forecasts. Management told investors of a $20...
O veículo de investimento liderado por Warren Buffett e Charlie Munger, Berkshire Hathaway (BRKA.US) saiu com uma participação de...
