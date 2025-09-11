Última-hora: EUR aguenta os ganhos depois de dados melhores do ZEW
Os índices ZEW alemães para Novembro foram divulgados hoje às 10:00 horas GMT e o relatório revelou-se uma surpresa positiva....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices ZEW alemães para Novembro foram divulgados hoje às 10:00 horas GMT e o relatório revelou-se uma surpresa positiva....
O índice do dólar americano (USDIDX) retomou um movimento descendente após uma breve pausa ontem. O índice apagou os ganhos...
Mercados bolsistas europeus preparados para uma abertura em alta Inflação do IPP dos EUA desacelerou em Outubro Índice...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, após uma sessão volátil. O S&P 500...
O setor das criptomoedas está a registar uma abertura fraca na semana. As criptomoedas ainda não conseguem recuperar da falência...
As ações da Hasbro (HAS.US) caem mais de 8,0% no início da nova semana após um duplo downgrade para "desempenho...
Os principais índices de Wall Street iniciaram a sessão de hoje de forma mista, no entanto, os ânimos melhoraram no final da sessão,...
Os dados mais recentes da Fed de Nova York mostraram que as expectativas de inflação ao consumidor dos EUA para 2023 aumentaram para...
MUFG deu uma recomendação para o par GBPJPY. O banco recomenda tomar uma posição com os seguintes níveis: Entrada:...
A pequena empresa de tecnologia Immersion (IMMR.US), que atua no mercado de tecnologia háptica e possui significativo valor intelectual na forma...
