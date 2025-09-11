As ações da Immersion Corp sobem depois da divulgação de resultados 📈
A pequena empresa de tecnologia Immersion (IMMR.US), que atua no mercado de tecnologia háptica e possui significativo valor intelectual na forma...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A pequena empresa de tecnologia Immersion (IMMR.US), que atua no mercado de tecnologia háptica e possui significativo valor intelectual na forma...
O Crédito Agricola deu uma recomendação para o par EURGBP. O Banco recomenda uma posição curta no par nos...
O Crédito Agricola deu uma recomendação para o par EURGBP. O Banco recomenda uma posição curta no par nos...
O Credito Agricola deu uma recomendação para o par USDJPY. O banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes...
O Credito Agricola deu uma recomendação para o par USDJPY. O banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes...
Índices dos EUA iniciaram a negociação de hoje ligeiramente em baixa Comentários hawkish de Waller da Fed Waller...
Índices dos EUA iniciaram a negociação de hoje ligeiramente em baixa Comentários hawkish de Waller da Fed Waller...
A seguir, um breve resumo da reunião do presidente Joe Biden com o presidente Xi Jinping, da República Popular da China. Os líderes...
A seguir, um breve resumo da reunião do presidente Joe Biden com o presidente Xi Jinping, da República Popular da China. Os líderes...
A temporada de resultados de Wall Street para o terceiro trimestre de 2022 está a chegar lentamente ao fim. Embora ainda haja muitas empresas para...
A temporada de resultados de Wall Street para o terceiro trimestre de 2022 está a chegar lentamente ao fim. Embora ainda haja muitas empresas para...
Ações da Roche perdem após falha em teste de Alzheimer A primeira sessão na Europa desta semana traz ganhos modestos...
Ações da Roche perdem após falha em teste de Alzheimer A primeira sessão na Europa desta semana traz ganhos modestos...
A OPEP divulgou um relatório mensal sobre as condições e perspectivas do mercado petrolífero. O cartel de produtores de petróleo...
A OPEP divulgou um relatório mensal sobre as condições e perspectivas do mercado petrolífero. O cartel de produtores de petróleo...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
As ações da Roche Holding AG (ROG.CH) caíram mais de 3,0% na segunda-feira, depois que a farmacêutica suíça anunciar que...
As ações da Roche Holding AG (ROG.CH) caíram mais de 3,0% na segunda-feira, depois que a farmacêutica suíça anunciar que...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador