Oportunidade de negociação - Petróleo
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As criptomoedas foram negociadas sob pressão no fim de semana e a queda estendeu-se até à madrugada de segunda-feira. A Bitcoin...
Os mercados europeus preparados para uma abertura em alta Reunião do G20 em Bali, Indonésia Discursos...
Os índices da Ásia-Pacífico negociaram em baixa hoje. O Nikkei caiu 1%, o S&P/ASX 200 caiu 0,2%, o Kospi negociou 0,4% abaixo...
O par EURUSD está hoje a negociar a níveis nunca antes vistos desde a primeira metade de Agosto, a 1,0327, e subiu acima da média...
No final desta semana, as criptomoedas não estão a conseguir acompanhar os compradores do mercado de ações. Apesar...
Índices acionistas norte americanos estendem os ganhos eufóricos de ontem Joe Biden irá reunir-se com Xi Jinping na reunião...
As eleições intercalares nos EUA ficaram para trás e a atenção do mercado recuou para os dados macroeconómicos....
A leitura mensal do índice do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan foi mais fraca do que as expectativas dos analistas: Sentimento...
