Ações de empresas de defesa dos EUA mais fracas diante de comentários da China e da Rússia 📉
As empresas de defesa dos EUA, até recentemente uma das principais beneficiárias da incerteza e do medo do mercado, estão a recuar...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As moedas cripto subiram na onda da reacção eufórica de Wall Street ontem. O aumento desacelerado da inflação...
O índice de chips azuis da Alemanha abriu a sessão com um sentimento melhor A Comissão Europeia prevê um abrandamento...
Após a divulgação do relatório positivoe sobre a inflação central nos EUA, hoje será a vez das leituras...
Calendário económico: Inflação do IPC na Alemanha de acordo com as expectativasA inflação do IPC na Alemanha...
Os índices europeus abriram em alta As moedas cripto recuperam das fortes quedas O dólar está a enfraquecer em relação...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em estados de euforia. O S&P 500 subiu 5,5%, o Dow Jones subiu 3,7%, e o NASDAQ...
USDJPY é o par mais sensível quando se trata de questões de taxas de juro dos EUA, uma vez que oferece a maior oportunidade de transportar...
Um bom compromisso é quando ambas as partes estão insatisfeitas Dois dias após as eleições americanas a meio do mandato,...
O actual relatório de inflação dos EUA inverteu completamente o sentimento do mercado e forneceu combustível para os touros....
