🚀US30 regista o valor mais alto de 12 semana
O actual relatório de inflação dos EUA inverteu completamente o sentimento do mercado e forneceu combustível para os touros....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O actual relatório de inflação dos EUA inverteu completamente o sentimento do mercado e forneceu combustível para os touros....
A US Energy Information Administration informou hoje que o fornecimento doméstico de energia natural aumentou em 79 mil milhões de pés...
As acções da Tesla ganham 3,3% após a abertura do mercado, graças a uma leitura da inflação americana inferior...
Índices dos EUA abriram hoje em alta acentuada O IPC dos EUA caiu drasticamente em Outubro AstraZeneca (AZN.US) aumenta as existências...
A Polygon, que recentemente reportou um acordo com a Meta Platforms, está a recuperar quase 32% depois de uma leitura mais baixa do IPC dos EUA...
O índice de referência alemão continua o seu rally. Gráfico D1 O DE30 ultrapassou a alta de Agosto pouco depois dos dados...
A amplamente observada inflação do IPC americano para Outubro acaba de ser divulgada e mostrou inesperadamente uma desaceleração...
A inflação caiu para 7,7% YoY em Outubro contra os 8,0% YoY esperados. Isto é um decréscimo rápido em comparação...
Esta noite para as moedas cripto não foi certamente uma noite de sucesso. Na onda de comentários do Binance, que recuou acentuadamente na...
O último relatório do CPI dos Estados Unidos mostrou uma desaceleração no crescimento dos preços, mas mesmo assim ficou...
