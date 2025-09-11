📢US500 em alta
O último relatório do CPI dos Estados Unidos mostrou uma desaceleração no crescimento dos preços, mas mesmo assim ficou...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O último relatório do CPI dos Estados Unidos mostrou uma desaceleração no crescimento dos preços, mas mesmo assim ficou...
A sessão de quinta-feira sobre os mercados europeus traz um pouco melhor o sentimento do investidor. Hoje, a atenção dos investidores...
O mercado de criptomoedas tem enfrentado o cenário de outra onda de falências. Os problemas crescentes da FTX, uma das maiores exchanges de...
A Rivian Automotive (RIVN.US) comunicou ontem os ganhos do 3º trimestre de 2022, após o encerramento da sessão de Wall Street. Embora...
A divulgação do relatório do CPI dos EUA para Outubro às 13h30 GMT é um evento macro-chave do dia. A estabilidade de...
Índices europeus estabelecidos para uma abertura mais ou menos plana Relatório do CPI dos EUA para Outubro às 13:30 h GMT As...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa, quebrando uma série de vitórias de três dias....
Os índices europeus terminaram a sessão de hoje de forma mista, com o DAX a baixar 0,16%, enquanto ambos IBEX 35 e FTSE MIB acrescentaram...
As acções da AMC Entertainment (AMC.US) caíram drasticamente durante a sessão de hoje, mesmo apesar da empresa ter apresentado...
