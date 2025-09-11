Por que os acionistas da Meta não estão prestando atenção ao processo da FTC?
As ações da Meta estão caindo em meio ao movimento de venda generalizado de hoje. No entanto, o mercado está prestando pouca...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Meta estão caindo em meio ao movimento de venda generalizado de hoje. No entanto, o mercado está prestando pouca...
As ações da Nvidia estão caindo 5% no pregão de hoje, um duro golpe em um dia em que a pressão de Trump sobre o Fed...
Os futuros dos EUA operam em queda enquanto aumentam as preocupações nos mercados sobre a independência do Federal Reserve. O dólar...
Os índices norte-americanos abrem a sessão desta segunda-feira em queda. As preocupações com a guerra comercial não...
Os contratos futuros de cacau estão subindo quase 4% hoje na bolsa ICE. O movimento de alta, impulsionado por dados favoráveis da Europa...
Os futuros do índice Nasdaq dos EUA (US100) estão em queda de quase 1,3% hoje, e os fortes resultados e previsões da Netflix—cujas...
O euro está subindo fortemente hoje contra o dólar dos EUA (USDIDX), que está caindo abaixo de 98—atingindo níveis não...
Sentimento em Wall Street é fraco no início do pregão desta segunda-feira, com futuros do US500 caindo quase 1,3%. O principal motivo...
Ouro (GOLD) sobe mais de 2% hoje, impulsionado pela crescente incerteza nos mercados e pela fraqueza do dólar norte-americano, que sofreu uma queda...
Futuros abrem a sessão desta segunda-feira em queda e seguem em declínio. O US500 recua mais de 1%, enquanto o US100 cai 1,15%. Não...
Você é nosso convidado para participar do XTB TALKS, um evento 100% online e gratuito, que será realizado no dia 24 de abril (quinta-feira),...
__________________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta...
Resumo Diário – Otimismo volta aos mercados com avanços nas negociações com Japão e União Europeia 🔎📈 Os...
Os mercados registraram uma leve recuperação após comentários otimistas do presidente Trump sobre o comércio, oferecendo...
Um juiz federal determinou que o Google manteve ilegalmente poder de monopólio em mercados-chave de tecnologia de publicidade online, representando...
As ações da Netflix sobem pouco mais de 0,5% hoje, antes da divulgação do importante relatório de resultados do primeiro...
Variação dos Estoques de Gás Natural segundo a EIA (em bilhões de pés cúbicos - BCF): 16B (Previsão:...
Fatos: O preço rompeu abaixo do suporte em 188,32 GBPJPY está abaixo da média móvel de 100 períodos...
Os futuros dos EUA conseguiram recuperar parte de suas perdas recentes, após uma forte queda provocada pelos comentários do presidente do...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador