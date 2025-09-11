USDIDX reage em alta no mínimo local
O índice do dólar saltou acima dos 110 pontos, recuperando de um mínimo de sete semanas de 109,25 na sessão anterior, à...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório da Coindesk sugere que o sell-off no mercado de criptomoedas, depois de um relatório recente da Coindesk sugeriu que o Binance...
A publicação do relatório de hoje do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado...
Índices dos EUA negoceiam em baixa O controlo sobre o Congresso continua a não ser claro As ações da Disney (DIS.US)...
O crash do mercado de criptomoedas causou uma extraordinária actividade de investidores. Quase todos os altcoins estão a perder, embora...
As acções da Robinhood (HOOD.US), uma empresa que oferece uma plataforma de negociação de criptomoedas popular, perderam 20%...
As acções da Disney (DIS.US) estão a perder antes da abertura de Wall Street no meio de receitas inferiores às esperadas dos...
A sessão de quarta-feira sobre os mercados europeus traz sentimentos mistos entre os investidores. Hoje, a atenção dos investidores...
Os votos ainda estão a ser contados, mas já estamos a assistir a um confronto muito interessante para os lugares no Senado e na Câmara...
