Meta Platforms ganha em pré-mercado depois de confirmados os despedimentos
A Meta Platforms (META.US) está hoje a subir 3% mais alto no pré-mercado depois de confirmar relatórios anteriores sobre despedimentos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O mercado de criptomoedas reagiu com pânico ao colapso de uma das maiores bolsas de criptomoedas, a FTX. A venda do proprietário da FTX,...
A FedEx (FDX.US), uma empresa de correio e logística dos EUA, alertou ontem para a deterioração das perspectivas da procura. Mike...
Os primeiros resultados das eleições intercalres nos EUA sugerem que os republicanos terão controlo sobre a Câmara, enquanto...
Índices europeus definidos para abrir pouco alterados Democratas devemmanter o controlo sobre o Senado, Republicanos a Câmara Relatórios...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. Foi o terceiro dia consecutivo de ganhos em Wall Street. S&P...
Alameda Research e o proprietário da exchange FTX, Sam Bankman-Fried relatou no Twitter que a FTX chegou finalmente a um acordo com Binance...
A BinanceCoin (BNB) reagiu euforicamente aos relatos de que a Binance absorveu um dos seus principais concorrentes, a bolsa FTX: Se a aquisição...
