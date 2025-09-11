Ações de crescimento: Walt Disney
No fecho de Wall Street, espera-se que a administração da The Walt Disney Company (DIS.US) divulgue os resultados financeiros do...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A moeda FTX está em queda livre hoje, sendo negociada 17% abaixo no momento da publicação. Embora a moeda tenha rebatido diariamente,...
Os americanos irão às urnas hoje para votar nas eleições intercalares. O controlo sobre o Congresso está em jogo...
Índices europeus apontam para abertura flat As eleições intercalares dos EUA serão realizadas hoje...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta, liderados pelo Dow Jones. O S&P 500 ganhou 0,96%,...
As ações da BioNTech (BNTX.US) apagaram as perdas iniciais e subiram mais de 1,0% na segunda-feira, apesar do fato de a empresa de biotecnologia...
A criptomoeda FTX sofreu após comentários da exchange Binance e do seu proprietário Chanpeng Zhao. De acordo com o Popular CZ,...
As criptomoedas estão a tentar manter os ganhos, embora a Bitcoin e o Ethereum estejam a recuar dos picos locais. O evento chave...
