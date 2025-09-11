USDCHF - recomendação do Crédito Agricola
O Credito Agricola emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Credito Agricola emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas NZDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda assumir uma posição longa no...
Índices dos EUA inicaram a negociação de hoje mistos Meta (META.US) planeia demissões em massa Ações...
As ações da empresa de Mark Zuckerberg, Meta Platforms (META.US), estão a ganhar quase 4% hoje antes da abertura do mercado, graças...
Numa declaração recente do governo, Jeremy Hunt, secretário do Tesouro do Reino Unido, aponta que a poupança e maiores receitas...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
A primeira sessão nos mercados de ações desta semana traz uma melhoria no sentimento dos investidores. O índice alemão...
A criptomoeda Litecoin, referida pelos fãs de ativos digitais como 'prata digital', tem tido um melhor desempenho do que a média...
