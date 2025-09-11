ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 07/11/2022
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Recomendamos que se familiarize com o nosso relatório eleitoral das eleições intercalares, onde descrevemos os principais mercados...
Recomendamos que se familiarize com o nosso relatório eleitoral das eleições intercalares, onde descrevemos os principais mercados...
A fase de pico da temporada de divulgação de resultados de Wall Street para o terceiro trimestre de 2022 ficou para trás, mas...
A fase de pico da temporada de divulgação de resultados de Wall Street para o terceiro trimestre de 2022 ficou para trás, mas...
O preço do gás natural dos EUA (NATGAS) está a ser negociado 7% em alta esta manhã após o início da...
O preço do gás natural dos EUA (NATGAS) está a ser negociado 7% em alta esta manhã após o início da...
O porta-voz da comissão de saúde chinesa reiterou o compromisso da China com uma política Covid-zero e prometeu que o país...
O porta-voz da comissão de saúde chinesa reiterou o compromisso da China com uma política Covid-zero e prometeu que o país...
Índices europeus com abertura ligeiramente inferior Lagarde do BCE, Collins e Mester da Fed falam hoje Eleições...
Índices europeus com abertura ligeiramente inferior Lagarde do BCE, Collins e Mester da Fed falam hoje Eleições...
Os índices da Ásia-Pacífico negociaram em alta durante a primeira sessão de uma nova semana. O Nikkei subiu 1,2%,...
Os índices da Ásia-Pacífico negociaram em alta durante a primeira sessão de uma nova semana. O Nikkei subiu 1,2%,...
A reunião da Fed, bem como o relatório do NFP dos EUA para Outubro, marcaram esta semana. Durante a próxima semana, os investidores...
A reunião da Fed, bem como o relatório do NFP dos EUA para Outubro, marcaram esta semana. Durante a próxima semana, os investidores...
Os investidores estão a valiar os dados publicados sobre o mercado de trabalho nos EUA e o impacto que pode ter na próxima reunião...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador