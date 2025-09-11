📈Bitcoin ultrapasssa a marca dos $21k💥
Os investidores estão a valiar os dados publicados sobre o mercado de trabalho nos EUA e o impacto que pode ter na próxima reunião...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os investidores estão a valiar os dados publicados sobre o mercado de trabalho nos EUA e o impacto que pode ter na próxima reunião...
O CEO demissionário da Puma (PUM.DE), Bjorn Gulden, deverá tornar-se o novo responsável da sua concorrente Adidas (ADS.DE) no final...
Observamos uma reacção fortemente oposta à inicial, após a publicação de dados do mercado de trabalho dos EUA....
Os índices chineses subiram acentuadamente, impulsionados por especulações renovadas sobre um relaxamento iminente das limitações...
A última sessão nos mercados europeus esta semana traz uma melhoria no sentimento devido ao possível levantamento de parte do aperto...
O relatório do NFP para Outubro foi um acontecimento chave do dia e, como é normalmente o caso, o relatório de emprego do Canadá foi...
O relatório altamente esperado do NFP foi divulgado às 12:30h GMT e mostrou que a economia dos EUA acrescentou inesperadamente 261 k empregos...
Os dados sobre o emprego nos EUA para Outubro poderão ajudar-nos a perceber quais os próximos passos da Fed. A Fed deixou claro que o mercado...
