💲 USD recua antes do NFP
Os dados sobre o emprego nos EUA para Outubro poderão ajudar-nos a perceber quais os próximos passos da Fed. A Fed deixou claro que o mercado...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
13:15
A bolsa portuguesa está a registar perdas esta sexta-feira, apesar da recuperação dos pares europeus. O sentimento de risk-on parece...
O dólar americano está hoje a enfraquecer e está a apoiar a recuperação dos metais preciosos. O ouro reagiu durante...
Índices europeus seguem em terreno positivo Destaque para os resultados sobre o mercado de trabalho nos EUA e Canadá Resultados...
Os índices dos EUA aprofundaram as quedas pós-FOMC ontem e terminaram mais uma sessão em terreno negativo. O S&P 500 caiu...
21:30
As acções das Meta Platforms (META.US) voltaram a posicionar-se abaixo da marca dos 90 dólares. A empresa está a ser arrastada...
Nomura emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDNZD. A empresa recomenda entradas curtas considerando os seguintes níveis: Entrada:...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes...
