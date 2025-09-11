Textron chega a um acordo estratégico com a Virgin Galactic 📡
A Virgin Galactic (SPCE.US), que pretende oferecer serviços de turismo espacial suborbital, partilhou novos acordos com investidores, Axiom Space,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A US Energy Information Administration informou hoje que o fornecimento doméstico de gás natural aumentou 107 mil milhões de pés...
As acções do fabricante de vacinas Moderna (MRNA.US) estão hoje a perder quase 10% após a abertura de Wall Street no meio de...
O ISM Services PMI para os EUA caiu para 54,4 em Outubro, de 56,7 no mês anterior, abaixo das expectativas dos analistas de 55,4. "As entregas...
As acções da AMD (AMD.US) aumentaram até 6% na terça-feira depois de o fabricante de chips ter indicado que o seu negócio...
Neste artigo, vamos abordar os seguintes pontos: O que são eleições intercalares? Questões-chave para os americanos Expectativas...
A sessão de quinta-feira dos mercados europeus traz uma deterioração dos sentimentos após a reunião de ontem da FOMC,...
O índice de referência alemão perdeu quase 400 pontos em relação ao máximo de terça-feira. Gráfico...
O Banco de Inglaterra anunciou a sua decisão de política monetária às 12:00. O mercado esperava uma subida de 75 pontos base...
