Abertura dos EUA: índices lutam por direção em meio à ausência de catalisadores claros 📌🔎
O mercado acionário norte-americano inicia o dia com humor misto. A incerteza continua presente nos mercados, o que não é bem recebido...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Eli Lilly anunciou resultados inovadores para sua pílula experimental de perda de peso, a orforgliprona, que demonstrou eficácia comparável...
John Williams, do Federal Reserve, afirmou que não há necessidade de alterar as taxas de juros tão cedo, uma vez que a política...
O Banco Central Europeu realizou seu sexto corte consecutivo de 25 pontos-base, reduzindo a taxa de refinanciamento principal para 2,40%. A decisão...
As ações da ASML Holding enfrentaram forte pressão após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, à...
O mercado de petróleo não está respondendo apenas aos fundamentos tradicionais de oferta e demanda. A recente alta nos preços...
13h30 (horário de Brasília), Estados Unidos – Relatório do Fed da Filadélfia (abril): 🏭 Índice de Manufatura: Atual:...
Taxa de Refinanciamento Principal do BCE: Atual: 2,40% Previsão: 2,65% Anterior: 2,90% Taxa de Depósito do BCE: Atual: 2,25% Previsão:...
Os futuros do Dow Jones Industrial Average (US30) estão caindo quase 1,3% após uma das maiores empresas do índice, o UnitedHealth...
A incerteza é, atualmente, a única coisa da qual os investidores ao redor do mundo podem ter certeza. Donald Trump tem proporcionado uma...
O que esperar da decisão do BCE hoje? O Banco Central Europeu (BCE) deve anunciar o sexto corte consecutivo de 25 pontos-base nas taxas de...
O EURUSD mais uma vez moderou sua tendência de alta após um rali recente, à medida que os mercados aguardam a decisão de política...
Nesta quinta-feira, a macroeconomia volta ao centro das atenções. Após a queda inesperadamente acentuada dos preços de energia...
Situação geral do mercado: O sentimento no mercado europeu continua misto. A maioria dos índices acionários está...
03:00 AM BRT, Alemanha – Dados de Inflação para março: IPP anual da Alemanha: atual -0,2% A/A; previsão 0,4%...
Wall Street foi pressionada ontem por uma forte venda em ações de tecnologia após Donald Trump impor restrições à...
As ações e o dólar dos EUA registraram quedas hoje devido à intensificação das tensões relacionadas...
O Índice do Dólar dos EUA está registrando uma leve recuperação a partir de um nível de suporte-chave, após...
Estamos diante de um momento que, mais do que uma simples correção, sugere uma fratura profunda na narrativa que sustentou o dólar...
