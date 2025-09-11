⏬US100 cai 1% antes da decisão da Fed
A decisão da política monetária está agendada para hoje às 18:00 GMT e é o evento chave da semana. O mercado...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A decisão da política monetária está agendada para hoje às 18:00 GMT e é o evento chave da semana. O mercado...
As criptomoedas estão entre os activos que mais ganharam nos últimos dias num "pivot" que fez aumentar o apetite do mercado pelo...
A Tupperware (TUP.US) é das ações americanas com pior desempenho durante esta sessão. As acções da empresa...
O petróleo está hoje a ser negociado em alta, com destaque para o WTI que voltou a ultrapassar a marca dos $90 por barril pela primeira...
O relatório oficial sobre uma alteração semanal nos inventários petrolíferos dos EUA foi divulgado às 14:30....
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDCAD. O banco recomenda considerar os seguintes níveis: Entrada:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O banco recomenda entradas no par considerando os seguintes...
A sessão desta quarta-feira está a ser fracamente calma nos mercados bolsistas que estão a aguardar pela decisão da Reserva...
As acções da Meta Platforms e da Snap tiveram uma enorme venda este ano, não só devido ao abrandamento no sector da publicidade...
O relatório do emprego do ADP para Outubro foi divulgado hoje às 12:15 h. O reltório serve como dica para os dados do NFP desta...
