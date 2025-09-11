Última hora: USD recupera ligeiramente após o relatório do ADP optimista
O relatório do emprego do ADP para Outubro foi divulgado hoje às 12:15 h. O reltório serve como dica para os dados do NFP desta...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório do emprego do ADP para Outubro foi divulgado hoje às 12:15 h. O reltório serve como dica para os dados do NFP desta...
O fabricante de chips, Advanced Micro Devices (AMD.US) apresentou ontem os resultados do terceiro trimestre, após o fecho da sessão...
Nas últimas semanas, a atenção dos mercados tem se centrado sobretudo nos bancos centrais. Os investidores interrogam-se agora se,...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par AUDNZD. O Banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes pontos: Entrada:1.0944 Target:1.0700 Stop:...
A sessão de hoje está a ser marcada por quedas em quase todas as empresas cotadas na bolsa portuguesa. As ações da Jerónimo...
O par NZDUSD atingiu máximos das últimas seis semanas esta quarta-feira, na sequência do sólido relatório de emprego...
Índices europeus seguem em terreno positivo Anúncio da decisão do Fed sobre as taxas de hoje Relatório do ADP deverá...
Os 3 principais índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em terreno negativo, enquanto os investidores aguardam com expectativa...
