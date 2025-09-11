A Rússia retira-se do acordo de exportação de cereais ucranianos ❗
A Rússia retirou-se da operação do chamado "Corredor Seguro de Exportação de cereais", incluindo trigo e milho...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O preço do gás contratado nos EUA esá a subir mais 6%, enquanto que o preço "spot" está a subir quase10%....
A semana que passou ficou marcada por uma forte recuperação dos ativos de risco, que acabou por enfraquecer o dólar americano em relação...
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Os resultados das principais empresas americanas tecnológicas marcaram os resultados da semana passada. Apesar dos fracos resultados apresentados...
A Dogecoin, subiu mais de 100% nas últimas sessões, depois de Elon Musk ter finalizado a sua oferta pública de aquisição...
A inflação, segundo o IPC para Outubro, bem como o relatório do PIB do terceiro trimestre foram ambos divulgados às 10:00 da...
A bolsa portuguesa está a conseguir recuperar das perdas iniciais da sessão, estando neste momento a subir mais de 0,5% e a testar a marca...
Os cereais estão a ser negociados em alta no início desta semana. A Rússia retirou-se de um acordo negociado pela ONU sobre as exportações...
Índices europeus seguem em baixa Relatório sobre o PIB referente ao 3º trimestre será divulgado Às 10h00 Inflação...
Índices da Ásia-Pacífico negociados mistos durante a primeira sessão de negociação da semana. A maior parte...
