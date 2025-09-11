Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 31/10/2022
Índices da Ásia-Pacífico negociados mistos durante a primeira sessão de negociação da semana. A maior parte...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O fortalecimento do dólar pressiona o mercado de metais preciosos. Tanto o ouro quanto a prata caíram acentuadamente na sexta-feira. Olhando...
As ações do Pinterest (PINS.US) subiram mais de 8,0% na sexta-feira, depois da plataforma de compartilhamento de imagens superar as...
A reunião do BCE desta semana foi vista como dovish, embora não houvesse nenhuma sugestão clara na declaração ou na...
US30 subiu acentuadamente na sexta-feira e caminha para uma semana vitoriosa, com os investidores se livrando dos fracos ganhos da Amazon e digerindo uma...
O sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para os EUA foi revisto em alta para 59,90 em outubro, de uma preliminar de 59,8 e acima...
Índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje mistos Inflação do PCE dos EUA ligeiramente abaixo das estimativas Ações...
As gigantes petrolíferas Chevron (CVX.US) e Exxon Mobil (XOM.US) apresentaram hoje excelentes relatórios para o terceiro trimestre do ano....
Índices europeus permanecem pressionados Taxa de inflação na Alemanha atinge novos máximos Ações da Volkswagen...
Acabaram de ser publicados vários dados sobre a economia americana referente ao mês de Setembro, hoje às 13:30. As atenções...
