Gráfico do dia - EURJPY (28.10.2022)
O Banco do Japão deixou a taxa de juro e outros parâmetros da atual política monetária inalterados. O Banco afirmou, numa declaração,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em baixa Dados sobre o PIB na Europa e PCE nos EUA em destaque Earnings para esta sessão: ExxonMobil...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações de forma mista. S&P 500 caiu 0,61%, Dow Jones subiu 0,61%, Nasdaq caiu 1,63%...
A economia dos EUA cresceu 2,6% no trimestre no terceiro trimestre de 2022, superando as estimativas dos analistas de um aumento de 2,4% e recuperando...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURCHF. O banco recomenda entradas curtas no par, considerando...
Os inventários de gás dos EUA aumentaram em 52 mil milhões de pés cúbicos, de 111 bcf na semana anterior, abaixo das...
Na sequência da declaração de abertura do BCE e da decisão do TLTRO, os mercados esperavam uma postura hawkish, mas a conferência...
Amazon (AMZN.US) - Irá apresentar os seus resultados após o fecho do mercado. Expectativas do mercado: Ganhos esperados por acção...
A empresa de Mark Zuckerberg, Meta Platforms (META.US), ou seja, o antigo Facebook após a sessão de ontem apresentou os resultados do 3º...
A Presidente do BCE, Lagarde, iniciou a imprensa pós-reunião com um atraso de alguns minutos. A apresentação começou...
