Conferência da imprensa do BCE - Principais pontos
A Presidente do BCE, Lagarde, iniciou a imprensa pós-reunião com um atraso de alguns minutos. A apresentação começou...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Presidente do BCE, Lagarde, iniciou a imprensa pós-reunião com um atraso de alguns minutos. A apresentação começou...
O relatório do PIB dos EUA para o 3º trimestre de 2022 mostrou um crescimento económico que bateu as expectativas. A economia dos EUA...
O relatório do PIB dos EUA para o 3º trimestre de 2022 mostrou um crescimento económico que bateu as expectativas. A economia dos EUA...
O Banco Central Europeu oficializou a subida de 75 pontos base, em linha com as expectativas do mercado. A declaração também...
O Banco Central Europeu oficializou a subida de 75 pontos base, em linha com as expectativas do mercado. A declaração também...
REUNIÃO DO BCE E PIB DOS EUA!
O anúncio de decisão política do Banco Central Europeu está a aproximar-se. Os mercados esperam outra subida de 75 pontos base,...
O anúncio de decisão política do Banco Central Europeu está a aproximar-se. Os mercados esperam outra subida de 75 pontos base,...
A Caterpillar (CAT.US), um dos principais fabricantes mundiais de maquinaria pesada, apresentou hoje os resultados do 3º trimestre de 2022 antes da...
A Caterpillar (CAT.US), um dos principais fabricantes mundiais de maquinaria pesada, apresentou hoje os resultados do 3º trimestre de 2022 antes da...
As ações do Credit Suisse (CSGN.CH) estão hoje a desvalorizar mais de 10%, depois da empresa ter apresentado os resultados do 3º...
As ações do Credit Suisse (CSGN.CH) estão hoje a desvalorizar mais de 10%, depois da empresa ter apresentado os resultados do 3º...
Índices europeus recuam Na Alemanha, o sentimento do consumidor recupera Ações da Lufthansa (LHA.DE) valorizam, depois da empresa...
Índices europeus recuam Na Alemanha, o sentimento do consumidor recupera Ações da Lufthansa (LHA.DE) valorizam, depois da empresa...
A bolsa portuguesa está a abrir em terreno negativo, desvalorizando mais de 0,9%. A sessão de hoje será extremamente importante para...
A bolsa portuguesa está a abrir em terreno negativo, desvalorizando mais de 0,9%. A sessão de hoje será extremamente importante para...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador