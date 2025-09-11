Gráfico do dia - EURUSD (27.10.2022)
A decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro será o principal acontecimento do dia de hoje. Espera-se mais uma subida de 75...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro será o principal acontecimento do dia de hoje. Espera-se mais uma subida de 75...
A decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro será o principal acontecimento do dia de hoje. Espera-se mais uma subida de 75...
Índices europeus seguem de forma mista Destaque para a decisão do BCE às 13h15 e dados do PIB americano às 13:30 Amazon...
Índices europeus seguem de forma mista Destaque para a decisão do BCE às 13h15 e dados do PIB americano às 13:30 Amazon...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa, com as acções da tecnologia a terem um desempenho inferior ao...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa, com as acções da tecnologia a terem um desempenho inferior ao...
Os principais índices de Wall Street estão a valorizar, à medida que os investidores começam a antecipar o pivot da Fed. O...
Os principais índices de Wall Street estão a valorizar, à medida que os investidores começam a antecipar o pivot da Fed. O...
As criptomoedas prolongaram as subidas de ontem devido à liquidação de posições curtas e a uma melhoria do sentimento...
As criptomoedas prolongaram as subidas de ontem devido à liquidação de posições curtas e a uma melhoria do sentimento...
A publicação de um relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns pequenos movimentos no mercado petrolífero. Os...
A publicação de um relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns pequenos movimentos no mercado petrolífero. Os...
O Banco do Canadá aumentou o objectivo da sua taxa overnight em 50bps para 3,75% na sua reunião de Outubro, abaixo das expectativas gerais...
O Banco do Canadá aumentou o objectivo da sua taxa overnight em 50bps para 3,75% na sua reunião de Outubro, abaixo das expectativas gerais...
O Banco do Canadá aumentou inesperadamente a sua taxa de juro de referência em apenas 50 bps para 3,75% enquanto os mercados esperavam um...
O Banco do Canadá aumentou inesperadamente a sua taxa de juro de referência em apenas 50 bps para 3,75% enquanto os mercados esperavam um...
Índices dos EUA negoceiam mistos US100 arrastado pela Alphabet e Microsoft Spotify (SPOT.US) mergulha...
Índices dos EUA negoceiam mistos US100 arrastado pela Alphabet e Microsoft Spotify (SPOT.US) mergulha...
A Meta Platforms (META.US), anteriormente conhecidas como Facebook, apresentará hoje os seus resultados referentes ao último trimestre, após...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador