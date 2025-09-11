Meta Platforms apresentará os seus resultados esta noite!
A Meta Platforms (META.US), anteriormente conhecidas como Facebook, apresentará hoje os seus resultados referentes ao último trimestre, após...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a linha de tendência de baixa Resultados da Deutsche Bank (DBK.DE) batem as expectativas...
GOLD O ouro, como outros metais preciosos, está a beneficiar de um dólar mais fraco. No gráfico do ouro no intervalo H4, pode-se...
Duas mega-empresas de tecnologia dos EUA - Alphabet (GOOGL.US) e Microsoft (MSFT.US) - publicaram relatórios de lucros para o calendário...
A decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro é um dos principais eventos desta semana. O BCE anunciará a sua próxima...
EURUSD subiu de novo acima do nível da paridade esta manhã. O par continua a recuperar, antes da reunião de amanhã do BCE....
A decisão das taxas do Bank of Canada (BoC) às 15:00 será o principal evento para esta sessão. Espera-se que o banco...
A última sessão revelou-se francamente positiva para os principais índices mundiais, contudo, o sentimento no mercado voltou a deteriorar-se...
Índices europeus recuam ligeiramente Espera-se que o Banco do Canadá (BoC) aumente as taxas de juro em 75 pts Meta...
