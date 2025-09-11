Resumo diário: Dólar recua junto com ações dos EUA, enquanto o ouro supera todos (16.04.2025)
As ações e o dólar dos EUA registraram quedas hoje devido à intensificação das tensões relacionadas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Índice do Dólar dos EUA está registrando uma leve recuperação a partir de um nível de suporte-chave, após...
Estamos diante de um momento que, mais do que uma simples correção, sugere uma fratura profunda na narrativa que sustentou o dólar...
Big Tech recua com tarifas sobre semicondutores United Airlines apresenta resultados sólidos e previsão dupla para o 2º tri As...
Estados Unidos – Dados semanais da EIA (divulgados às 11h30) Estoques de Petróleo Bruto: Atual: +0,515 milhões de...
O Banco do Canadá manteve a taxa de juros no nível de 2,75%, em linha com as expectativas. Decisão de Política Monetária...
À medida que a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) se prepara para divulgar seus resultados do primeiro trimestre na quinta-feira,...
O par de moedas USD-CAD está em tendência de baixa desde o início de março. Observando o gráfico com base na metodologia...
As ações da empresa global de aluguel de carros Hertz disparam quase 20% depois que a Pershing Square de Bill Ackman divulgou uma participação...
Os Estados Unidos impuseram novas restrições às exportações da Nvidia para a China, exigindo que a empresa obtenha uma...
Vendas no Varejo nos EUA MoM: 1,4% (Previsão 1,4%, Anterior 0,2%) Vendas no Varejo Núcleo MoM: 0,5% (Previsão 0,4%, Anterior...
🕖 07:00 (Horário de Brasília) – Zona do Euro – Dados de Inflação de Março: CPI (Índice...
As ações da Nvidia (NVDA.US) acumularam uma alta de quase 25% desde os níveis mais baixos do início de abril, mas hoje estão...
A Bloomberg informou que a China está aberta a conversas com os Estados Unidos se o presidente Trump demonstrar respeito, nomear um interlocutor...
Ouro sobe quase 2% hoje, alcançando novas máximas históricas de US$ 3.295 por onça. O metal é sustentado por fundamentos...
Fatos: A OPEP+ indicou anteriormente que os países que excederam suas cotas agora devem reduzir a produção. As importações...
Futuros do Nasdaq recuam com queda de 6% da Nvidia devido a exportações de chips, ASML apresenta resultados fracos e guerra comercial se...
Futuros indicam abertura em queda para os mercados europeus após as perdas em Wall Street; EU50 cai mais de 1,5% Os Estados Unidos estão...
O IPC anual do Reino Unido ficou em 2,6% versus 2,7% esperados e 2,8% anteriormente (mensal em 0,3% versus 0,4% esperados e 0,4% anteriormente). O...
