Calendário económico: Destaque para a decisão do Banco do Canadá e para os resultados trimestrais da Meta
Índices europeus recuam ligeiramente Espera-se que o Banco do Canadá (BoC) aumente as taxas de juro em 75 pts Meta...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus recuam ligeiramente Espera-se que o Banco do Canadá (BoC) aumente as taxas de juro em 75 pts Meta...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta, marcando o terceiro dia consecutivo de ganhos. O S&P 500 ganhou...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta, marcando o terceiro dia consecutivo de ganhos. O S&P 500 ganhou...
Por motivos alheios à XTB, o webinar agendado para hoje às 21:30, em parceria com a Income Markets - Índices - Análise...
Por motivos alheios à XTB, o webinar agendado para hoje às 21:30, em parceria com a Income Markets - Índices - Análise...
O fabricante de calçado e vestuário desportivo Adidas (ADS.DE) anunciou que encerrou o seu acordo de marketing com o rapper Kanye West. A...
O fabricante de calçado e vestuário desportivo Adidas (ADS.DE) anunciou que encerrou o seu acordo de marketing com o rapper Kanye West. A...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board diminuiu para 102,5 em Outubro, em relação ao mês anterior,...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board diminuiu para 102,5 em Outubro, em relação ao mês anterior,...
A Libra Britânica é de longe a moeda mais forte do G10 esta sessão. O dólar esteve a liderar os ganhos na primeira parte da...
A Libra Britânica é de longe a moeda mais forte do G10 esta sessão. O dólar esteve a liderar os ganhos na primeira parte da...
Os resultados da General Motors (GM.US) e UPS (UPS.US) superaram as expectativas em Wall Street. General Motors (GM.US) Os ganhos por acção...
Os resultados da General Motors (GM.US) e UPS (UPS.US) superaram as expectativas em Wall Street. General Motors (GM.US) Os ganhos por acção...
Alphabet (GOOGL.US) Expectativas: Lucros por acção (EPS): $1.26 Receitas: $70,68 mil milhões Isto compara-se com ganhos...
Alphabet (GOOGL.US) Expectativas: Lucros por acção (EPS): $1.26 Receitas: $70,68 mil milhões Isto compara-se com ganhos...
A Coca Cola (KO.US) apresentou hoje os resultados referentes ao último trimestre. Os resultados voltaram a surpreender positivamente os analistas....
A Coca Cola (KO.US) apresentou hoje os resultados referentes ao último trimestre. Os resultados voltaram a surpreender positivamente os analistas....
Índices europeus recuam DE30 recua depois de ter testado a zona dos 12950 pts Adidas AG (ADS.DE) anunciou o fim da parceria com Kanye...
Índices europeus recuam DE30 recua depois de ter testado a zona dos 12950 pts Adidas AG (ADS.DE) anunciou o fim da parceria com Kanye...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador