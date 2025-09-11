Bitcoin aguarda por reações nos índices bolsistas
A Bitcoin disparou para valores perto de $19.700 depois dos mercados terem reagido positivamente aos relatórios do The Wall Street Journal de uma...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A temporada de earnings em Wall Street continua esta semana. Esta semana é vista por muitos como a mais importante durante toda a temporada...
Rishi Sunak, ministro das finanças do gabinete de Johnson, emergiu como a pessoa mais provável para suceder a Liz Truss como a próxima...
Huntington Ingallss (HII.US) é líder na construção de navios de guerra para a Marinha dos EUA, juntamente com a General Dynamics....
Os índices chineses estão hoje em queda livre. O sell-off é explicado pela reacção ao congresso do Partido Comunista...
Os PMIs para Outubro estão em destaque esta sessão. Como de costume, o foco na Europa foi sobretudo nos lançamentos da França...
O início desta sessão de segunda-feira está a ser marcado por um sentimento misto nas bolsas europeias. Por um lado temos o índice...
Índices europeus seguem de forma estável Dados sobre os índices PMIs de Outubro dominam o calendário de hoje Earnings:...
